Travolto da auto in transito sulla A1 tra Incisa e Firenze Sud, muore 38enne

Un uomo di 38 anni, Andrea Saviotti, originario di Arezzo, è morto in un incidente che si è verificato la notte scorsa, intorno alle 3, lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud, all’uscita della galleria San Donato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 38enne avrebbe accostato lungo la carreggiata a causa di un problema a uno pneumatico della vettura. Mentre si trovava fuori dall’abitacolo, sarebbe stato investito da un’auto in transito.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Reggello, un’ambulanza di Figline e l’automedica, ma per Saviotti non c’era più nulla da fare. Gli occupanti dell’auto che lo ha investito sono stati portati in pronto soccorso in codice verde. Sull’accaduto sono in corso accertamenti della polizia stradale della sottosezione di Firenze Nord.