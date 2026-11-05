Torino, scontri durante lo sgombero di Askatasuna: in esecuzione le misure cautelari

Dalle prime ore del mattino, la Polizia di Stato, a conclusione dell’ attività investigativa condotta dalla locale Digos e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, sta dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari (custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di dimora a Torino e obbligo di presentazione quotidiano alla P.G.) emessa dal G.I.P. nei confronti di militanti antagonisti indagati, a vario titolo per reati commessi in occasione della manifestazione nazionale per lo sgombero di Askatasuna svoltasi il 31 gennaio 2026