Scontri in piazza, tornano liberi 6 minori coinvolti nei disordini di Milano. Uno andrà in comunità

Tornano liberi sei dei minori coinvolti nei disordini di Milano del 17 e 18 ottobre per cui i legali avevano fatto ricorso al Riesame. Lo comunica con una nota la presidente del Tribunale dei minori di Milano, Paola Ortolan, precisando che in merito alle prime otto udienze svolte ieri “per tre ragazzi sono state revocate le misure applicate della permanenza in casa, valutando non più attuali le esigenze cautelari”; “per tre ragazzi sono state revocate le misure applicate del collocamento in comunità, valutando non più attuali le esigenze cautelari”; “per un ragazzo è stata sostituita la misura cautelare del carcere con il collocamento in comunità“; “per un ragazzo (già scarcerato dal Gip perché riconosciuto erroneamente indicato quale responsabile) l’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata annullata ed è stata disposta la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione attesa l’impugnazione anche della convalida dell’arresto”.