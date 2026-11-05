Monza, arrestata direttrice asilo nido: i maltrattamenti su bimbi documentati con telecamere nascoste

La direttrice di un asilo nido di Monza è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati sui bambini affidati alla sua custodia. L’operazione, condotta dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza, è scattata martedì 27 ottobre, dopo mesi di indagini avviate a seguito di alcune denunce presentate da genitori preoccupati per il comportamento della donna, 55enne di Villasanta. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno previsto anche l’installazione di telecamere nascoste all’interno della struttura. Le immagini raccolte hanno documentato numerosi episodi di violenza: strattonamenti, sollevamenti bruschi e persino percosse che hanno causato la caduta dei piccoli a terra. L’episodio più grave, avvenuto il 26 ottobre, ha visto la direttrice colpire al volto una bambina, facendola cadere, e strattonare un’altra, lanciando poi delle palline da gioco sulle due minori. L’arresto è avvenuto presso il domicilio della donna, fuori dall’ambiente scolastico, in accordo con il Pubblico Ministero. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per l’indagata l’obbligo di dimora nel comune di residenza.