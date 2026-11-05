Manovra, tagli alla scuola: i sindacati lanciano una manifestazione a Roma l’11 novembre

“Cancellare le disposizioni che prevedono, in legge di Bilancio, il taglio degli organici del personale docente e Ata”. Questo l’obiettivo della mobilitazione dei sindacati della scuola di Cisl scuola, Uil scuola Rua, Snals Confsal e Anief. Prima iniziativa, un sit-in l’11 novembre a Roma. Non c’è per ora l’adesione della Flc Cgil che scenderà in piazza il 20 novembre per lo sciopero generale proclamato dal segretario generale Maurizio Landini.

La mattina di mercoledì 11 novembre è stata intanto convocata una conferenza stampa per le 11.00 all’hotel Nazionale di piazza Monte Citorio a Roma. Si tratta – spiegano i sindacati coinvolti – di “una fase di confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari”. Una mobilitazione che prevede “una prima iniziativa mercoledì 11 novembre, con un sit-in a Roma in piazza Vidoni nei pressi del ministero della Funzione pubblica, dalle 14.00 alle 17.00”. È poi prevista “la convocazione di assemblee in orario di servizio” per “lunedì 16 novembre, che coinvolgeranno gli istituti in tutta Italia, con l’intervento in streaming dei leader nazionali”.