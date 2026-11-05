Madre e figlia avvelenate a Pietracatella, parla Gianni Di Vita: “Sapere che è stato un delitto sarebbe doppia tragedia”

Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte a Pietracatella, provincia di Campobasso, il 27 e 28 dicembre 2025 dopo un’intossicazione da ricina, è stato raggiunto nelle scorse ore dai microfoni di Teleregione.

“La mia speranza è che la morte di mia moglie e di mia figlia non sia stato un delitto, per me sarebbe la seconda tragedia“, ha detto l’uomo. Incalzato sull’ipotesi dell’omicidio, sulla quale indaga la Procura di Larino, Di Vita spiega: “Io spero che la verità sia questa. È una speranza, però non è che è del tutto infondata, ma credo che sia legittimo che io lo pensi. Io sono il marito di Antonella, il padre di Sara. Sapere che è stato commesso un delitto per me sarebbe una seconda tragedia, ma è possibile che non si capisca questo”. E ha ribadito: “Io ormai non ho paura di nulla, perché non ho nulla da nascondere”.

Di Vita chiede soprattutto di attendere gli esiti degli accertamenti scientifici ancora in corso. “Abbiamo fiducia negli inquirenti, ma vogliamo aspettare almeno che arrivi il referto della Germania?”. Gli accertamenti affidati agli specialisti del Robert Koch-Institut di Berlino sono ancora in corso e finora dalla Germania non sono arrivati risultati. La Procura di Larino procede per duplice omicidio contro ignoti aggravato dal mezzo venefico.

Di Vita: “Voglio la verità, perché io e Alice non saremo mai sereni senza“

“Certo che voglio la verità. La voglio per giustizia, e la voglio perché io e Alice non saremo mai sereni se non ci sarà questa verità“, ha continuato Gianni Di Vita. “Tutti mi chiedono: ma vuoi la verità? Ma come sarebbe possibile non volerla? Specialmente nella mia situazione. Se io non volessi la verità, vuol dire che avrei qualcosa da nascondere, che sarei colpevole? Ma che domanda è?”, ha detto Di Vita. Poi ha parlato della figlia Alice e di quello che potrebbe accadere quando l’attenzione sull’inchiesta sarà finita: “La voglio per poter rispondere ad Alice, perché se in questo momento siamo presi da quello che accade, fra dieci anni non sarà così. Alice mi chiederà: papà, che è successo quella notte? Che è successo in quelle due notti? Ma io che posso risponderle?”.

L’ex sindaco di Pietracatella, visibilmente provato, ha accennato anche come sia cambiata la vita sua e della figlia maggiore, sopravvissuta alla tragedia, dopo la morte di Antonella e Sara. “In questi dieci mesi io ho cambiato quattro case, cioè non so se ve ne rendete conto. Siamo dovuti scappare a Campobasso perché Alice aveva l’esame di maturità. Alice mi implorava di trovare una casa a Campobasso. Siamo stati due mesi a Campobasso, ma è possibile vivere così? Da non imputato, tra l’altro“. Il commercialista ha annunciato infine di non voler più parlare pubblicamente del caso: “Ogni giorno ne esce una nuova sui giornali. Ma posso rettificare tutti i giorni? Sarà l’ultima volta che parlo, io ve lo dico proprio. Non fermatemi mai più. Voglio solo che finisca il prima possibile questa storia”, ha concluso. “La cosa peggiore è successa a Natale. Tutto ciò che accade adesso non mi può far paura, non mi spaventa nella maniera più assoluta”.