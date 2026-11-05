Kaufmann condannato all’ergastolo per gli omicidi di Villa Pamphili

Ergastolo. È la pena a cui i giudici della prima Corte d’assise di Roma hanno condannato Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il cittadino americano che uccise la compagna, Anastasia Trofimova con la figlia Andromeda. Le due donne vennero trovate morte a Roma, nel parco di Villa Pamphili, il 7 giugno del 2025.

Era stato il sostituto procuratore della procura della Repubblica di Roma, Antonio Verdi, a sollecitare il carcere a vita per Francis Kaufmann. I giudici hanno disposto anche l’isolamento diurno per tre anni e la provvisionale di 100 mila euro a vittima da rifondere ai parenti.

Il legale della parte civile: “La piccola Andromeda si poteva salvare”

“La piccola si poteva salvare“, la condanna all’ergastolo per Francis Kaufmann, con tre anni di isolamento diurno, può offrire ai familiari “un piccolo conforto” dopo il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di 11 mesi. Così l’avvocato Mario Angelelli, legale di parte civile dei parenti delle due vittime al termine dell’udienza. “Un dramma moltiplicato, una figlia unica e la nipote che non hanno mai conosciuto. La piccola si poteva salvare, e questo affligge ulteriormente. Una condanna serve ad alleviare lo stato d’animo“, ha concluso.