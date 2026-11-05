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giovedì 5 novembre 2026

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Delitto di Garlasco, il procuratore di Pavia: “Andiamo avanti, aspettiamo iniziative della difesa di Stasi”

Delitto di Garlasco, il procuratore di Pavia: “Andiamo avanti, aspettiamo iniziative della difesa di Stasi”
A destra, il procuratore di Pavia Fabio Napoleone, raggiunto da un reporter di “Storie Italiane”. (Screen da Instagram, Storieitalianerai)
Redazione
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Fabio Napoleone ha parlato davanti alle telecamere di “Storie Italiane” su Rai1

Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone è intervenuto oggi pomeriggio sul delitto di Garlasco davanti alle telecamere di “Storie Italiane” su Rai1.

Stiamo andando avanti. Adesso ci sarà il processo, la prosecuzione del processo. È importante che tutte le argomentazioni avvengano nella sede”, ha affermato. “Vedremo quali saranno le iniziative anche della difesa del condannato“, ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulla eventuale revisione di Alberto Stati. “Un fardello pesante sulle spalle del Gup? Come sempre per tutti i giudici”, ha risposto il procuratore.

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