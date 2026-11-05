Delitto di Garlasco, il procuratore di Pavia: “Andiamo avanti, aspettiamo iniziative della difesa di Stasi”

Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone è intervenuto oggi pomeriggio sul delitto di Garlasco davanti alle telecamere di “Storie Italiane” su Rai1.

“Stiamo andando avanti. Adesso ci sarà il processo, la prosecuzione del processo. È importante che tutte le argomentazioni avvengano nella sede”, ha affermato. “Vedremo quali saranno le iniziative anche della difesa del condannato“, ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulla eventuale revisione di Alberto Stati. “Un fardello pesante sulle spalle del Gup? Come sempre per tutti i giudici”, ha risposto il procuratore.