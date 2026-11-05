Caporalato, a Latina scoperti 17 lavoratori in nero in un'azienda agricola: sanzioni per oltre 200mila euro

La Guardia di Finanza di Latina ha individuato 17 lavoratori in nero in un’azienda agricola di Priverno, impegnata nella coltivazione e nella raccolta delle fragole. Per le irregolarità riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 200mila euro. Il controllo, condotto dalla Compagnia di Terracina con il supporto del Reparto Aeronavale Lazio, ha interessato una società con sede a Roma che gestiva un terreno agricolo a Priverno. Durante l’ispezione sono stati individuati 28 lavoratori di nazionalità indiana impegnati nella raccolta dei frutti. Dagli accertamenti è emerso che per 17 di loro non era stata effettuata la preventiva comunicazione di assunzione. I finanzieri hanno inoltre riscontrato irregolarità nel pagamento degli stipendi, che avveniva attraverso strumenti non tracciabili. Per questa violazione è stata contestata un’ulteriore sanzione, fino a 20mila euro.