Allarme bomba su volo Finnair: caccia Eurofighter decollano da Grosseto

Sono decollati dalla base aerea di Grosseto i due caccia Eurofighter che questa mattina hanno scortato fino all’aeroporto di Roma Fiumicino l’aereo della Finnair proveniente da Helsinki, sul quale era scattato un allarme bomba. Lo rende noto l’Aeronautica Militare, precisando che i velivoli appartengono al 4° Stormo e sono decollati immediatamente dopo la segnalazione della sospetta minaccia a bordo dell’aereo civile. I caccia hanno individuato il velivolo e lo hanno scortato fino all’atterraggio in sicurezza. L’intervento rientra nel dispositivo di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale, operativo 24 ore su 24 in coordinamento con la Nato.