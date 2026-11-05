25 Aprile, sparò con pistola softair a una coppia di iscritti all’Anpi: condannato a 4 mesi

Condannato a quattro mesi, con pena sospesa, per aver sparato con una pistola da soft air contro due iscritti all’Anpi durante le celebrazioni del 25 Aprile a Roma. È la condanna inflitta dal gup del tribunale capitolino, con rito abbreviato, a Eitan Bondì, 21 anni, per l’aggressione avvenuta lo scorso 25 Aprile a Parco Schuster, nel quartiere Ostiense. Le vittime, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, erano appena uscite dalla manifestazione per la Festa della Liberazione.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il giovane avrebbe raggiunto i due a bordo di uno scooter, fermandosi a brevissima distanza da loro all’incrocio tra via delle Sette Chiese e via Ostiense. Entrambi portavano al collo un fazzoletto dell’Anpi. Bondì avrebbe quindi estratto una pistola utilizzata nel soft air e avrebbe esploso in rapida successione diversi colpi, colpendo Fasciano al volto. Per la procura di Roma, l’azione era stata preparata e l’arma, priva del tappo rosso, era stata portata in luogo pubblico con finalità offensive. L’accusa riteneva che i colpi fossero diretti a provocare lesioni gravissime, mentre oggi è stata riqualificata dal Gup in percosse e assolto dal porto abusivo di arma.