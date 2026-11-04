Contrasto alla pedopornografia, arrestate 7 persone

La Polizia di Stato ha arrestato 7 soggetti e ne ha denunciati 23 in stato di libertà, nell’ambito di un’operazione finalizzata a contrastare la produzione e la divulgazione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha consentito di identificare 30 individui, dopo un lavoro di filtraggio ed identificazione di numerosi soggetti residenti in diverse località italiane. Si è altresì proceduto al sequestro di centinaia di Giga Byte consistenti in video ritraenti violenti abusi su minori, nonché 60 supporti informatici e 895 grammi di marijuana, rinvenuti nell’abitazione romana di uno degli arrestati.

L’attività di indagine prende avvio dalla denuncia della madre di una minore di anni 14 che, su una nota piattaforma di messaggistica istantanea, era stata adescata da un adulto che l’aveva indotta a partecipare ad un gioco erotico denominato “Omegle Game”.