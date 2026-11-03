Home > Cronaca > Parma, è morta la neonata di 7 mesi intossicata dal monossido di carbonio insieme ai genitori

La madre e il padre erano già stati dichiarati morti: i Carabinieri stanno indagando per chiarire l’origine della fuga di gas

Non ce l’ha fatta la bambina di appena sette mesi rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella sua abitazione a Bocca d’Enza di Mezzani, in provincia di Parma. La piccola è morta nella notte all’Ospedale Maggiore di Parma, dove era stata ricoverata d’urgenza in condizioni disperate. Nell’incidente avevano già perso la vita entrambi i genitori, deceduti a causa della stessa intossicazione.

Parma, morta la neonata di 7 mesi intossicata dal monossido

La tragedia si è consumata a Bocca d’Enza di Mezzani, nel Parmense. La neonata di sette mesi aveva inalato monossido di carbonio all’interno dell’abitazione di famiglia, dove si trovava insieme ai genitori e agli altri due figli della coppia.

Le condizioni della bambina erano apparse subito estremamente gravi. Dopo i primi soccorsi, era stata trasferita d’urgenza in ospedale e sottoposta a un trattamento in camera iperbarica per contrastare gli effetti dell’intossicazione. Nonostante gli interventi dei sanitari, la piccola è deceduta durante la notte all’Ospedale Maggiore di Parma.

Morti anche i genitori: la famiglia viveva con tre figli

Nella stessa abitazione avevano perso la vita anche i due genitori della bambina, un uomo e una donna rispettivamente di 34 e 31 anni, entrambi di origini senegalesi.

La coppia viveva con i propri tre figli: un ragazzo maggiorenne, un adolescente di 14 anni e la neonata di sette mesi. La fuga di monossido di carbonio ha provocato quindi la morte di entrambi i genitori e della più piccola della famiglia.

Indagini sulla fuga di monossido di carbonio a Mezzani

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e negli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto.

I militari stanno indagando per chiarire l’origine della fuga di monossido di carbonio che ha provocato la morte dei tre familiari. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause dell’intossicazione.

Gli accertamenti proseguono per individuare l’origine della fuoriuscita del gas e ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.