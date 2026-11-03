Omicidio Pinna, ex di Ragnedda fuori da inchiesta: archiviata la sua posizione

Si chiude con l‘archiviazione la posizione di Rosa Maria Elvo, ex compagna di Emanuele Ragnedda, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, e quella di Luca Franciosi, conoscente e collaboratore dell’imprenditore. Il Tribunale di Tempio Pausania ha escluso responsabilità di entrambi, inizialmente indagati per aver aiutato Ragnedda dopo il delitto. La gip Marcella Pinna ha accolto la richiesta della pm Noemi Mancini, rilevando nel decreto la “totale infondatezza delle accuse ipotizzate inizialmente a loro carico”.

Per quanto riguarda Elvo, le indagini non hanno trovato riscontri a sostegno dell’ipotesi di un suo coinvolgimento nell’omicidio della 33enne di Castelsardo, uccisa il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena. Gli accertamenti biologici e dattiloscopici, l’analisi dei tabulati telefonici e telematici e le verifiche sulle dichiarazioni della donna ne hanno confermato l’estraneità. Nel provvedimento viene definita “inconsapevole di quanto accaduto” nell’abitazione dell’allora compagno.

Archiviata anche la posizione di Franciosi, che secondo le accuse iniziali avrebbe aiutato Ragnedda a ripulire la casa dal sangue e a occultare il corpo e alcuni effetti personali della vittima. Le verifiche investigative non hanno confermato le ricostruzioni accusatorie. Ragnedda dovrà inoltre rispondere dell’accusa di calunnia nei confronti di Franciosi.