Milano, è di un 47enne delle Mauritius il cadavere trovato nel Lambro

È di un 47enne, originario delle Mauritius, il corpo trovato questa mattina nel Canale Lambro in viale Forlanini a Milano, nei pressi di una concessionaria di auto: il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco. Secondo le prime indicazioni, l’uomo viveva in una baraccopoli sugli argini del Lambro: per cause accidentali, sarebbe scivolato, forse perché ubriaco, battendo la testa e cadendo in acqua. Giuseppe Lemma, caposquadra del Comando di Milano del Nucleo Saf Fluviale, ha raccontato: “Siamo stati chiamati intorno alle 10 per un recupero di una persona all’interno di un canale sul Lambro. Abbiamo preso atto della situazione e recuperato il corpo, portandolo sulla riva. Lo abbiamo consegnato al 118 e alle autorità di pubblica sicurezza per le successive operazioni. Eravamo quattro mezzi: due autopompe, un carro fluviale e un carro sommozzatori. Sembra che si tratti di un uomo delle Mauritius, di circa 46 anni. L’ambiente circostante sembra che sia un accampamento di diverse persone che vivono in sette-otto baracche lungo il fiume Labro”.