L'Aquila, maxi operazione contro gruppo criminale: 20 misure cautelari

Dalle prime ore dell’alba una vasta operazione della Polizia di Stato ha coinvolto contro un gruppo criminale che avrebbe operato con metodo mafioso tra Sulmona, in provincia dell’Aquila, la Valle Peligna e altre province italiane. Eseguite 20 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale dell’Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Agli indagati sono contestati, traffico di stupefacenti, estorsioni, danneggiamenti seguiti da incendi, reati in materia di armi ed esplosivi, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Le accuse comprendono anche l’aggravante del metodo mafioso.