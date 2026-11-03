Elicottero precipitato in Bosnia, Crosetto abbraccia i familiari delle vittime

Lungo abbraccio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai familiari delle vittime dell’incidente avvenuto in Bosnia, dove un elicottero militare italiano è precipitato causando quattro morti. Al termine delle esequie, Crosetto si è avvicinato a ciascuna famiglia per porgere le proprie condoglianze, soffermandosi ad abbracciare a lungo, uno per uno, i parenti delle vittime. I feretri hanno lasciato la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei martiri a Roma tra l’applauso commosso dei presenti. Al momento di cordoglio che ha preceduto la partenza del convoglio hanno presenziato anche il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutte le altre cariche civili e militari.