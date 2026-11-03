Elicottero caduto in Bosnia, Valastro (Cri) ai funerali: "Grandissima tristezza, saremo vicini a famiglie"

“È una giornata di grandissima tristezza, è una giornata in cui pensare solo alle famiglie”. Lo ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, parlando ai giornalisti al termine dei funerali solenni dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. “Quello che possiamo fare per onorare i nostri caduti è stare vicino alle famiglie, non soltanto oggi, ma finché ce lo consentiranno, e poi rinnovare il nostro impegno per l’umanità”, ha aggiunto, ricordando Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa Italiana. “Franco Adriano era nostro volontario di Croce Rossa da oltre quarant’anni, faceva tantissima attività di carattere sanitario, anche come docente e la mattina andava a insegnare educazione sanitaria e primo soccorso nelle scuole. Laura era entrata da circa un anno nella Croce Rossa e si era subito distinta per la preparazione come soccorritrice e per la formazione anche all’estero. Aveva raccolto fondi per le donne malate di endometriosi, quindi una persona attenta alla comunità, attenta all’altro, attenta all’umanità”, ha concluso.