Elicottero caduto in Bosnia, ufficiale Aviazione Esercito ai funerali: "Dolore dignitoso e toccante"

“Una giornata molto triste, di raccoglimento per la specialità, ma soprattutto per la Difesa. Ho visto anche la partecipazione sentita da parte dello Stato, della nazione e di tutti i cittadini”. Lo ha detto la tenente colonnello Carla Brocolini, dell’Aviazione dell’Esercito, parlando ai giornalisti al termine dei funerali solenni dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. “Eravamo in tantissimi, veramente un silenzio e un dolore dignitoso, veramente toccante”, ha aggiunto.