Elicottero caduto in Bosnia, l'arrivo dei feretri in chiesa per i funerali solenni

I feretri dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero avvenuto il 29 ottobre in Bosnia sono arrivati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, dove si celebrano le esequie solenni. Le salme sono state accolte da un picchetto d’onore delle Forze armate. A officiare la cerimonia è monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.