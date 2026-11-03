Elicottero caduto in Bosnia, i funerali a Roma dei 4 militari italiani morti – La diretta

Punti chiave
- Crosetto: "Forze armate italiane costruttrici di pace"
- Meloni lascia chiesa dopo esequie solenni
- Crosetto saluta e abbraccia i familiari dei militari morti
- Atteso per oggi il rientro dei feriti meno gravi
- Mattarella lascia la chiesa dopo esequie solenni
- Conclusi funerali, feretri lasciano chiesa avvolti nel tricolore
- Crosetto: "Sarà costruito monumento per i quattro militari morti"
- Crosetto: "Stato unito per loro, sono l'Italia migliore"
- L'arcivescovo Saba: "Seminatori di germogli di pace"
- Funerali solenni a Roma, feretri accolti dal picchetto d'onore
“Le Forze armate italiane non combattono guerre dal 25 aprile 1945, ma da allora si formano per difendere il Paese e per portare la pace dove la pace è mancata. Loro erano lì per quello”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo ai funerali solenni dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Crosetto ha definito i militari italiani “costruttori di pace”, ricordando un impegno “che molto spesso noi non cogliamo e di cui loro sono diventati, volenti o nolenti, un simbolo”. Un simbolo, ha aggiunto, “da onorare e custodire”, perché “custodendo quel simbolo, quello che loro rappresentano, che i loro colleghi stanno rappresentando anche in questo momento in giro per il mondo, noi costruiamo quella parte di cultura che ci rende grandi e unici: la capacità di distinguere tra il bene e il male e di servire, anche fino all’estremo sacrificio, la causa giusta, che è quella della pace”.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, al termine dei funerali solenni delle quattro vittime militari morte nell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia. I funerali sono stati celebrati da monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia.
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è fermato a salutare i familiari dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, al termine dei funerali solenni celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. Dopo la partenza dei carri funebri e l’allontanamento delle altre autorità, Crosetto si è avvicinato a ciascuna famiglia per porgere le condoglianze, soffermandosi ad abbracciare a lungo, uno per uno, i parenti delle vittime.
Dovrebbero rientrare oggi in Italia alcuni dei feriti dell’incidente dell’elicottero avvenuto il 29 ottobre in Bosnia. Secondo quanto si apprende, dovrebbero tornare i primi feriti degli 11, quelli meno gravi.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, dove monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, ha officiato le esequie solenni delle quattro vittime militari morte nell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia.
Si sono conclusi nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, i funerali solenni dei quattro militari italiani morti nell’incidente in elicottero del 29 ottobre in Bosnia. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati portati fuori dalla basilica a spalla dai militari, al termine della cerimonia funebre officiata dall’arcivescovo Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le bare sono state accompagnate verso i carri funebri schierati all’esterno della chiesa, in piazza della Repubblica. Prima di lasciare il sagrato, si è tenuto un ultimo momento di raccoglimento per i familiari che hanno accompagnato le salme fino ai carri funebri. Più lontane le autorità, che hanno aspettato che il convoglio partisse in rispettoso e commosso silenzio. In prima fila il Presidente Mattarella e a seguire tutte le altre cariche civili e militari. Al momento della partenza, un applauso commosso ha salutato il convoglio.
In Bosnia sarà costruito un monumento in memoria dei quattro militari italiani morti nell’incidente in elicottero del 29 ottobre. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto, prendendo la parola ai funerali solenni nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, raccontando un episodio avvenuto durante la sua visita in Bosnia-Erzegovina dopo l’incidente. “Venerdì, mentre visitavo all’obitorio loro, i feriti negli ospedali, sono andato a vedere il resto dell’elicottero ed ero accompagnato da tutte le autorità della Bosnia-Erzegovina, tutte in silenzio, non hanno parlato. Quando stavo per partire si sono avvicinati. C’era un musulmano, un ortodosso e un cattolico, si odiano da generazioni e mi hanno detto: ‘Non riusciamo mai a trovare l’accordo su nulla, ma ci siamo messi d’accordo in un secondo. Noi costruiremo un monumento che ricordi questi quattro ragazzi’. È un monumento a loro, è un monumento alla storia delle Forze armate italiane, dei costruttori di pace, di un impegno che molto spesso noi non cogliamo e di cui loro sono diventati, volenti o nolenti, un simbolo”, ha aggiunto Crosetto.
“La Repubblica è qui oggi a questo funerale”, con le massime cariche dello Stato, “che rappresentano lo Stato italiano, oggi unito senza divisioni per rendere omaggio a questi nostri quattro fratelli”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al termine dei funerali solenni dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma. “Hanno servito questo Paese con un onore di cui ognuno di noi beneficia tutte le volte che andiamo all’estero. Loro sono l’Italia migliore”. Rivolgendosi ai familiari delle vittime, Crosetto ha affermato: “Io so che per voi che gli volevate bene tutto ciò che state vivendo è incomprensibile. Vorreste rimanere da soli con loro, non avere tutto questo attorno. Perché per voi erano i bambini che avete tenuto in braccio, i ragazzi che avete visto correre, che vi hanno dato orgoglio, che avete visto crescere. Ma sono anche altro ed è il motivo per cui siamo qua oggi”. Il ministro ha ricordato le storie dei quattro militari: Claudio, paracadutista e amante della natura e dello sport; Simone, legato alla sua Salerno e al mare; Franco Adriano, che anche dopo la pensione aveva continuato ad aiutare gli altri; Laura, medico, paracadutista e volontaria sulle ambulanze. “Quattro storie diverse, ma tutte unite da una passione, da un sogno: l’orgoglio, la passione, la gioia di servire il proprio Paese”, ha detto Crosetto. “Loro oggi sono diventati qualcosa di diverso, non sono solo più i vostri figli, sono diventati dei simboli di quella voglia di servire, dell’orgoglio di servire, della gioia di servire”.
“Nello spirito di servizio di queste vite, ora anche spezzate, siamo invitati a guardare in essi seminatori di germogli di pace”. Lo ha detto l’arcivescovo Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, nell’omelia pronunciata ai funerali solenni dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “In queste operazioni di cura per l’umanità senza barriere culturali, di fede, di confini – ha detto l’arcivescovo Saba – sembra realizzarsi l’invito espresso da Papa Leone XIV quando afferma: ‘Preghiamo per la pace e lasciamo che i bisogni e le sofferenze del prossimo ci spezzino il cuore’”. L’arcivescovo ha sottolineato che i quattro militari “hanno messo a disposizione i loro talenti e le loro competenze”, impegnati in missioni a favore della pace e dell’assistenza alle popolazioni, “sognatori concreti ed operativi di un servizio improntato al multilateralismo, per promuovere una giustizia più perfetta tra gli uomini e il progresso solidale della convivenza civile”, ha aggiunto. Rivolgendosi ai familiari delle vittime, Saba ha ricordato che “Dio non ci abbandona” e che “il Signore risorto non vi chiede di trattenere il dolore per la perdita dei propri cari”. L’arcivescovo ha espresso anche vicinanza ai militari rimasti feriti e alle loro famiglie, trasmettendo il saluto e la preghiera del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi.
I feretri dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero avvenuto il 29 ottobre in Bosnia sono arrivati nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, dove si celebrano le esequie solenni. Le salme sono state accolte da un picchetto d’onore delle Forze armate. A officiare la cerimonia è monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo essere arrivato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali solenni dei quattro militari morti in Bosnia, si è fermato a parlare con i familiari delle vittime, seduti nei primi banchi della chiesa. Il Capo dello Stato si è chinato verso i parenti, visibilmente commossi, scambiando con loro alcune parole prima dell’inizio della cerimonia.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, dove saranno celebrate le esequie solenni per i quattro militari vittime dell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma, dove si terranno le esequie solenni per i quattro militari vittime dell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia. Dopo essere entrata nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è avvicinata ai familiari dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, seduti nei primi banchi della chiesa, e si è soffermata brevemente a parlare con loro prima dell’inizio delle esequie solenni.
Si celebrano questa mattina nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, i funerali solenni dei quattro militari italiani morti il 29 ottobre nello schianto di un elicottero in Bosnia, durante una missione nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. A officiare le esequie è monsignor Gian Franco Saba, ordinario militare per l’Italia. Le vittime sono i sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, il tenente del Corpo militare della Croce Rossa Franco Adriano Zecchillo e la sergente Laura Procacci, appartenente allo stesso Corpo. Attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tra i presenti nella basilica il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con il capo della Polizia Vittorio Pisani, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la ministra del Lavoro Marina Calderone, il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, la segretaria del Pd Elly Schlein, accompagnata dalla capogruppo alla Camera Chiara Braga, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Le salme dei quattro militari sono rientrate ieri in Italia con un volo militare atterrato all’aeroporto di Ciampino. Tra i presenti alle esequie solenni dei quattro militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, c’è anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Numerosi i militari in uniforme seduti tra i banchi della basilica per partecipare alla cerimonia funebre.