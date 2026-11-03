David Rossi, Vinci: "Fascicolo con 191 foto a carabinieri Siena per identificare persone in vicolo"

“Abbiamo invitato ai carabinieri del comando provinciale di Siena il fascicolo con 191 fotografie di persone presenti in via Salimbeni a Siena – dove è stato trovato il corpo di David Rossi – per identificare alcuni soggetti, tra cui uno in particolare” che si trova sulla sinistra del fotogramma: così il presidente della commissione sulla morte di David Rossi, Gianluca Vinci, dopo la seduta a Palazzo San Macuto. “Ci auspichiamo che anche grazie alla stampa – spiega – qualcuno si faccia avanti”. Poi ha aggiunto: “Sull’attendibilità del teste che abbiamo sentito in carcere si sono espressi degli specialisti che hanno valutato la sua condizione”.