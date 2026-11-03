Daniel, il 26enne svedese che da mesi vive in aeroporto a Napoli: ritrovata la sua famiglia

Il ragazzo è senza documenti, senza denaro e con ricordi confusi del proprio passato. Da agosto vive nello scalo partenopeo

È riuscito a mettersi in contatto con la sua famiglia e ha esplicitato il desiderio di fare ritorno a casa Daniel, il 26enne svedese, senza documenti né denaro e con ricordi confusi del proprio passato, che vive dallo scorso mese di agosto nell’aeroporto di Napoli Capodichino.

Daniel è stato trasferito in una struttura di accoglienza

Attraverso il lavoro congiunto degli assistenti sociali che coordinano il Centro di Prima Accoglienza del Comune di Napoli e dell’Ambasciata di Svezia, Daniel è riuscito a ristabilire i contatti con la propria famiglia. I genitori, che non avevano più sue notizie dallo scorso mese di agosto, sono stati informati e rassicurati sulle condizioni di salute del figlio, che nel frattempo ha accettato il supporto proposto dall’Amministrazione comunale ed è stato trasferito in una struttura di accoglienza del territorio, dove dispone di una sistemazione temporanea e dell’assistenza necessaria.

Ha espresso la volontà di tornare in Svezia

Daniel ha inoltre espresso la volontà di fare ritorno in Svezia. Per questo il Comune di Napoli continuerà a lavorare in stretta sinergia con il Consolato e con l’Ambasciata per favorire l’organizzazione del viaggio e accompagnarlo nel percorso di rientro nel proprio Paese.

“E’ un risultato raggiunto grazie al lavoro paziente e costante degli operatori sociali e alla collaborazione dell’Ambasciata e del Consolato svedese”, ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Giovanili e del Lavoro, Chiara Marciani. “Dopo un lungo periodo durante il quale aveva rifiutato qualsiasi forma di sostegno, Daniel ha deciso di collaborare con i nostri servizi, consentendoci di costruire un percorso di accompagnamento e di riprendere i contatti con la sua famiglia”.

“Sono particolarmente felice per l’esito di questa vicenda, resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni e dall’impegno di tutte le persone che in questi mesi hanno sostenuto Daniel”, ha affermato il Console Onorario di Svezia, Pierluigi Petrone. “Continueremo a lavorare insieme, anche con l’Ambasciata di Svezia a Roma, affinché il giovane possa presto ritrovare serenità e ricongiungersi con i suoi cari”.