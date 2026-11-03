Chiari, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il figlio di 21 anni

Omicidio nella notte a Chiari, in provincia di Brescia. Una donna è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione di via Tagliata. Per il delitto è stato arrestato il figlio di 21 anni, che dopo essersi allontanato dalla casa di famiglia si è presentato spontaneamente ai Carabinieri a Cremona. Il giovane è accusato di omicidio volontario.

Omicidio a Chiari: la donna uccisa nella notte in via Tagliata

Il delitto è avvenuto nella notte a Chiari, in provincia di Brescia, all’interno dell’abitazione di famiglia situata in via Tagliata. La vittima è una donna, uccisa a coltellate. A colpirla sarebbe stato il figlio di 21 anni, successivamente arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

Secondo le prime informazioni, dopo il delitto il giovane si sarebbe allontanato dall’abitazione, per poi raggiungere Cremona, dove si è costituito ai Carabinieri.

Il figlio di 21 anni arrestato a Cremona

Il ventunenne è stato preso in consegna dai militari dopo essersi presentato spontaneamente in caserma. Nei suoi confronti è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio volontario per la morte della madre.

La vicenda ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica e il movente

I Carabinieri hanno avviato i rilievi nell’abitazione di via Tagliata, dove è stato commesso il delitto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e accertare le circostanze che hanno portato alla morte della donna.

Resta da chiarire soprattutto il movente dell’aggressione. Al momento, sulla vicenda gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle ragioni del gesto.