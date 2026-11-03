Attacchi hacker ai supermercati, Palazzo Chigi: “In Italia pochi casi e nessun allarme”

L’impatto degli attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati in Italia è, al momento, fortemente limitato. A confermarlo è Palazzo Chigi, che ha diffuso una nota al termine di una riunione convocata per fare il punto sulla situazione e valutare i rischi legati agli attacchi informatici che stanno interessando diversi Paesi europei.

«Dai primi accertamenti emerge che in Italia l’impatto degli attacchi è al momento fortemente limitato: sono state interessate poche unità commerciali, a fronte delle migliaia presenti sull’intero territorio nazionale», si legge nella comunicazione del Governo.

Dalle verifiche è emerso che alcuni punti vendita utilizzano ancora sistemi di sicurezza obsoleti, caratterizzati da interfacce esposte direttamente su Internet e da carenze nei meccanismi di autenticazione. La maggior parte della filiera della grande distribuzione, tuttavia, risulta dotata di sistemi di protezione aggiornati, in grado di respingere eventuali intrusioni informatiche.

Riunione a Palazzo Chigi con Mantovano e Lollobrigida

La situazione è stata esaminata nel corso di una riunione che si è svolta nella sede del Governo, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

All’incontro hanno partecipato anche il direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e i direttori delle Agenzie di intelligence. Al centro del confronto gli attacchi hacker che stanno colpendo in Europa alcuni sistemi di refrigerazione commerciale, con particolare attenzione alle possibili ripercussioni sul settore alimentare italiano.

Palazzo Chigi ha chiarito che il Governo continuerà a intervenire lungo quattro direttrici: monitoraggio e analisi della minaccia, attività avviata già da diversi mesi; confronto costante con fornitori e venditori della filiera alimentare; individuazione e tempestiva notifica dei soggetti esposti; diffusione su larga scala di comunicazioni preventive e indicazioni per ridurre i rischi nei settori interessati.

«Non sussiste quindi alcun allarme, ma permane la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti», sottolinea la nota del Governo.

Nessun rischio per la salute dei cittadini: coinvolti anche i Nas

Un altro aspetto centrale riguarda la sicurezza alimentare e gli eventuali rischi per la salute dei consumatori. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, dagli accertamenti effettuati finora non è emerso alcun caso di pericolo per i cittadini riconducibile a fenomeni di scongelamento degli alimenti provocati dagli attacchi informatici.

Il Governo ha inoltre precisato che ogni eventuale segnalazione di anomalia viene tempestivamente trasmessa dall’ACN ai NAS dei Carabinieri, per consentire gli interventi necessari e garantire controlli adeguati.

Parallelamente, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sta incontrando i rappresentanti delle categorie interessate e gli amministratori dei principali operatori del settore, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e individuare eventuali vulnerabilità nei sistemi utilizzati dalla distribuzione alimentare.

Attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione, alta l’attenzione del Governo

Gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione commerciale rappresentano una minaccia che sta interessando diversi Paesi europei. Le intrusioni possono compromettere il funzionamento degli impianti, alterando le temperature di conservazione e provocando il deterioramento o lo scongelamento degli alimenti.

In Italia, almeno per il momento, il fenomeno sembra avere dimensioni contenute rispetto al numero complessivo di attività commerciali presenti sul territorio. Resta però alta l’attenzione delle istituzioni, soprattutto nei confronti dei punti vendita che utilizzano tecnologie obsolete o sistemi di controllo non adeguatamente protetti.

Il Governo punta quindi a prevenire ulteriori episodi attraverso il monitoraggio della minaccia, il coinvolgimento degli operatori della filiera alimentare e il rafforzamento delle misure di cybersicurezza nei supermercati, senza sottovalutare i possibili rischi per la conservazione degli alimenti.