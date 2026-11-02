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lunedì 2 novembre 2026

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Pier Paolo Pasolini, riaperta l’inchiesta sul suo omicidio. Le foto del regista e di Giuseppe Pelosi

Pier Paolo Pasolini, riaperta l’inchiesta sul suo omicidio. Le foto del regista e di Giuseppe Pelosi
Anni ’60 Pier Paolo Pasolini Olycom/LaPresse
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1968 Roma Pier Paolo Pasolini sul set del film Il Porcile ©Sandro Girella/Lapresse
Ottobre 1970 Archivio Storico - Pier Paolo Pasolini nel film "Il Decamerone" Olycom/LaPresse
1976 - Giuseppe Pelosi, detto Pino (Roma, 28 giugno 1958 – Roma, 20 luglio 2017) è stato un criminale italiano, riconosciuto con sentenza definitiva quale colpevole dell'omicidio dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, avvenuto nella notte tra il 1º e il 2 novembre 1975. Olycom/LaPresse
Anni '70 Pier Paolo Pasolini Olycom/LaPresse
Pier Paolo Pasolini, Claudia Cardinale e Ugo Tognazzi premiati durante l'edizione Grolle D'Oro, Luglio 1964 Saint Vincent Olycom/LaPresse
Pier Paolo Pasolini durante una manifestazione Ph. Olycom/LaPresse

Aperta una nuova indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, ucciso all’Idroscalo di Ostia nella notte tra il primo e il 2 novembre 1975. Il procedimento, affidato alla sostituta procuratrice Silvia Santucci, nasce da un esposto presentato nelle scorse settimane dall’avvocato Stefano Maccioni, che in passato ha assistito il cugino del poeta e regista, Guido Mazzon. L’iniziativa si fonda su nuovi elementi raccolti dalla difesa e su prove scientifiche che, secondo il legale, metterebbero in discussione la ricostruzione giudiziaria che attribuì la responsabilità esclusiva a Giuseppe Pelosi.

Maccioni ha espresso soddisfazione per la decisione della Procura, ricordando che l’istanza, depositata nel novembre 2025 e integrata nel maggio 2026, punta a ottenere nuovi chiarimenti sulle circostanze del delitto. L’avvocato ha inoltre rivolto un appello a chiunque sia a conoscenza di fatti finora non emersi affinché si faccia avanti e collabori con gli inquirenti.

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