Pasolini, la procura di Roma riapre le indagini sull’omicidio

La Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo di indagine sulla morte di Pier Paolo Pasolini avvenuta il 2 novembre 1975 a Ostia. Il procedimento, affidato alla sostituta Silvia Santucci, è stato aperto alla luce di un esposto depositato a piazzale Clodio le scorse settimane dall’avvocato Stefano Maccioni che in passato ha assistito uno dei cugini della vittima, Guido Mazzon.

“Nuovi elementi raccolti dalla difesa”

“Non nascondo la mia emozione e soddisfazione per la decisione assunta dalla Procura della Repubblica di Roma di svolgere nuove indagini in merito all’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto all’Idroscalo di Ostia nella notte tra il primo e due novembre del 1975. Come evidenziato oramai da quasi 18 anni la verità giudiziaria che attribuiva la responsabilità esclusiva a Giuseppe Pelosi è stata spazzata via nel corso di questi anni in particolare dai risultati delle prove scientifiche da noi richieste”, afferma l’avvocato Stefano Maccioni.

“La nuova istanza presentata nel mese di novembre 2025 e poi integrata nel mese di maggio 2026 si basa su nuovi elementi raccolti da questa difesa. Confidiamo che la Procura della Repubblica di Roma riesca finalmente, attraverso il sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Silvia Santucci a fornire quelle risposte che da troppi anni stiamo cercando e nel contempo invitiamo tutte quelle persone che fino ad oggi hanno preferito tacere su ciò che sanno a farsi avanti e parlare”, ha aggiunto il legale.

Chiesta l’audizione di un nuovo testimone

Un nuovo testimone da ascoltare per verificare se possa aprire uno spiraglio sull’omicidio di Pasolini. Lo chiede alla procura di Roma l’avvocato Maccioni, che ha sollecitato la riapertura del caso. Alla base della richiesta ci sono anche le immagini d’epoca del telegiornale Rai, insieme a una rilettura complessiva degli elementi raccolti negli anni. I dati disponibili, sostiene il legale, “non consentirebbero di affermare che Pino Pelosi fosse solo la notte del delitto”. Per questo occorre chiarire” chi fosse eventualmente con lui” e verificare ogni pista fino ad ora non battute.

L’omicidio di Pasolini, la condanna di Pelosi e i nuovi scenari

Pasolini fu brutalmente assassinato la notte del 2 novembre 1975. Il suo corpo fu ritrovato all’Idroscalo di Ostia all’alba del giorno dopo. Dell’omicidio fu accusato Giuseppe ‘Pino’ Pelosi, all’epoca 17enne, fermato la notte stessa dell’omicidio alla guida dell’auto di Pasolini, la stessa con cui fu travolto dopo l’aggressione che subì all’Idroscalo. Pelosi venne condannato in primo grado a 9 anni e 7 mesi per omicidio volontario in concorso con ignoti. Il 4 dicembre 1976 la Corte d’Appello, pur confermando la condanna, riformò parzialmente la sentenza di primo grado escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell’omicidio. Nel 2005, durante la trasmissione ‘Ombre sul giallo’ di Franca Leosini, Pelosi ritrattò pubblicamente la confessione, sostenendo che Pasolini fosse stato ucciso da sconosciuti con accento siciliano che avrebbero minacciato lui stesso e la sua famiglia, ma le richieste di riapertura delle indagini basate su queste dichiarazioni vennero archiviate. Pelosi morì il 20 luglio 2017 all’età di 59 anni.