La procura chiede 8 anni per Salvatore Baiardo: “È il megafono dei boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano”

L’uomo è a processo a Firenze per calunnia continuata e aggravata e favoreggiamento personale, con l’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa a Cosa Nostra

Una condanna a otto anni di reclusione. È la richiesta formulata dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio per Salvatore Baiardo, a processo a Firenze per calunnia continuata e aggravata e favoreggiamento personale, con l’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa a Cosa Nostra.

Il procedimento riguarda, tra l’altro, le dichiarazioni contestate a Baiardo nei confronti del giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cesara, Giancarlo Ricca, entrambi costituitisi parte civile. Nel corso della requisitoria, il pm Gestri ha definito Baiardo il “megafono” dei boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano.

Secondo la procura di Firenze, le condotte contestate avrebbero contribuito a ostacolare anche gli accertamenti sui rapporti tra i fratelli Graviano, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, con un presunto effetto di tutela degli interessi dell’organizzazione mafiosa. Al centro del processo la vicenda della presunta fotografia che Baiardo avrebbe mostrato a Giletti nel luglio 2022, durante un incontro in un bar nel Milanese. Nell’immagine, secondo il racconto del giornalista e conduttore tv, sarebbero comparsi un giovane Silvio Berlusconi, il generale dei carabinieri Francesco Delfino e un altro giovane indicato da Baiardo come Giuseppe Graviano. L’autenticità della fotografia non è mai stata accertata.

Un altro capitolo dell’inchiesta riguarda le dichiarazioni di Baiardo sul boss Matteo Messina Denaro, del quale nel novembre 2022 aveva ipotizzato un imminente arresto durante una puntata della trasmissione televisiva “Non è l’Arena”, condotta da Giletti su La7. Il capomafia venne arrestato il 16 gennaio 2023. Mercoledì 4 novembre sono previste le repliche dei difensori, gli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. La sentenza potrebbe arrivare lo stesso giorno.