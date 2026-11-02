Elicottero caduto in Bosnia, Mattarella rende omaggio a salme militari italiani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto a Ciampino le salme dei militari morti a seguito dell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e gli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Il Capo dello Stato ha reso omaggio ai militari deceduti, passando in rassegna i feretri appena sbarcati dall’aereo e fermandosi in raccoglimento di fronte a ognuna delle bare, avvolte nel Tricolore.