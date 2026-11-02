Elicottero caduto in Bosnia, l'arrivo di familiari e commilitoni delle vittime alla camera ardente

Sono arrivati poco prima dell’apertura della camera ardente allestita presso il policlinico militare Celio, a Roma, diversi membri dei reggimenti Antares e Reos, commilitoni delle vittime dei militari morti nell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia. Anche i parenti dei militari sono arrivati alla camera ardente. I familiari erano anche a Ciampino, all’arrivo del volo che ha trasportato i feretri, che sono stati accolti, tra gli altri, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.