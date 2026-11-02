Elicottero caduto in Bosnia, arrivate a Ciampino le salme dei 4 militari italiani morti – La diretta

È atterrato, presso il 31° stormo dell’Aeronautica militare a Ciampino, l’aereo con a bordo le quattro salme dei militari morti a seguito dell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia lo scorso 29 ottobre: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e gli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Ad accogliere i feretri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e altre autorità civili e militari e ai familiari. Le salme verranno successivamente spostate presso il policlinico militare Celio, dove sarà allestita una camera ardente in attesa dei funerali delle quattro vittime.
Punti chiave
- Commilitoni vittime arrivano a camera ardente
- Arrivati al Celio i feretri dei militari morti nell'incidente
- A Salerno lutto cittadino per i funerali del sergente Simone Ruggia
- Mattarella rende omaggio alle salme dei militari italiani
- Atterrato a Ciampino l'aereo con le salme dei militari italiani morti
- Tajani a Ciampino per accogliere le salme dei caduti
- Mattarella e Meloni saranno a Ciampino per il rientro delle salme
Sono arrivati poco prima dell’apertura della camera ardente allestita presso il Policlinico militare Celio, a Roma, diversi membri dei reggimenti Antares e Reos, commilitoni delle vittime dei militari morti nell’incidente dell’elicottero avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia.
Sono arrivate all’ospedale militare Celio le bare con le salme dei militari morti nell’incidente dell’elicottero, avvenuto lo scorso 29 ottobre in Bosnia. Al Celio sarà allestita la camera ardente.
Il Comune di Salerno proclama il lutto cittadino per domani, martedì 3 novembre, in occasione dei funerali di Stato dei quattro militari italiani deceduti nel tragico incidente in Bosnia. La cerimonia funebre si terrà a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
La decisione è stata assunta dal sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, con un’apposita ordinanza, in segno di cordoglio e di partecipazione della città alla scomparsa del sergente Simone Ruggia, originario di Salerno, e degli altri tre militari che hanno perso la vita nell’incidente. Nel provvedimento viene disposta anche l’esposizione delle bandiere a mezz’asta a Palazzo di Città e presso tutti gli edifici pubblici comunali.
Domani, in occasione delle esequie solenni, sarà presente nella Basilica di Santa Maria degli Angeli anche il Gonfalone del Comune di Salerno, per testimoniare la vicinanza e la partecipazione dell’intera comunità salernitana al dolore delle famiglie delle vittime e dell’Esercito Italiano.
“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza – si legge nell’ordinanza – vengono espressi i sentimenti di più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia di Simone Ruggia, all’Esercito Italiano e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa dolorosa tragedia”.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto le salme dei militari morti a seguito dell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e gli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Il Capo dello Stato ha reso omaggio ai militari deceduti, passando in rassegna i feretri appena sbarcati dall’aereo e fermandosi in raccoglimento di fronte a ognuna delle bare, avvolte nel Tricolore.
È atterrato a Ciampino l’aereo con a bordo le quattro salme dei militari morti a seguito dell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia lo scorso 29 ottobre: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e gli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci.
Dopo aver aperto gli Stati Generali della Space Economy alla Farnesina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà all’aeroporto di Ciampino per accogliere le salme delle quattro vittime della tragedia dell’elicottero militare caduto giovedì scorso in Bosnia.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni saranno, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto e al titolare della Farnesina Antonio Tajani, a Ciampino per il rientro in Italia delle salme dei quattro militari deceduti in Bosnia-Erzegovina.