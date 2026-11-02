Elicottero caduto in Bosnia: a Ciampino l'aereo con salme militari italiani morti. Ad accoglierle Mattarella e Meloni

È atterrato presso il 31esimo stormo dell’Aeronautica militare a Ciampino l’aereo con a bordo le quattro salme dei militari morti a seguito dell’incidente dell’elicottero avvenuto in Bosnia lo scorso 29 ottobre: i sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e gli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Ad accogliere i feretri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e altre autorità civili e militari e ai familiari. Le salme sono state poi spostate presso il policlinico militare Celio, dove sarà allestita una camera ardente in attesa dei funerali delle quattro vittime.