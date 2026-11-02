Attacco hacker ai frigoriferi, colpiti supermercati in Sicilia e tutta Europa. Domani riunione a P. Chigi con Mantovano

Un presunto attacco informatico ha colpito gli impianti di refrigerazione di alcuni supermercati in Belgio e Svezia nella notte tra domenica e lunedì. In Belgio, la catena di supermercati Delhaize ha confermato che l’incidente ha coinvolto circa quaranta punti vendita, interessando i sistemi di refrigerazione di frigoriferi e congelatori. Secondo quanto riportato da Rtl Info, diversi gestori dei negozi hanno ricevuto intorno alle 4 del mattino un messaggio da parte di Delhaize, che li avvisava di un aumento anomalo delle temperature degli impianti di refrigerazione. Diversi punti vendita hanno riscontrato lo stesso problema: le temperature di frigoriferi e, soprattutto, congelatori sono aumentate bruscamente, raggiungendo in alcuni casi circa 15 gradi. Anomalie sono state riscontrate anche in alcuni negozi in Svezia. “Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di punti vendita è stato interessato, durante la notte, da un incidente che ha coinvolto i sistemi di refrigerazione e congelamento”, ha dichiarato il gruppo Ica. L’episodio ricorda il vasto attacco informatico che, a metà ottobre, aveva preso di mira i sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati in Francia. In quell’occasione erano stati coinvolti circa 150 punti vendita.
Attacchi anche in Estonia e Lussemburgo
Anche in un supermercato Selver in Estonia un attacco informatico ha preso di mira il sistema di refrigerazione, alzando la temperatura del banco frigo a 50 gradi. L’incidente è stato risolto in 10 minuti e non si sono registrati danni nel punto vendita. Secondo Err attacchi simili si sono registrati in altre zone del Paese, così come in Lussemburgo. Il metodo di attacco è simile a quello utilizzato in Francia e nei Paesi Bassi a ottobre, dove sono stati compromessi sistemi di refrigerazione digitali nei supermercati e ne sono state modificate le impostazioni di temperatura.
I sistemi di refrigerazione di 13 supermercati SuperValu in tutta l’Irlanda sono stati colpiti da un presunto attacco informatico. L’azienda ha dichiarato che i suoi sistemi di monitoraggio li hanno allertati del problema e che sono stati presi provvedimenti immediati. A titolo precauzionale, i prodotti refrigerati e surgelati nei negozi interessati sono stati ritirati dalla vendita, mentre tutti gli altri prodotti rimangono disponibili normalmente. L’azienda sta indagando sull’accaduto. Lo riporta l’emittente Rte.
Martedì riunione a Palazzo Chigi con Mantovano, Acn e intelligence
“Domani, alle ore 11.30, si terrà a Palazzo Chigi una riunione, coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per fare il punto sull’ondata di attacchi hacker che ha interessato in Europa i sistemi di refrigerazione commerciale. Parteciperanno il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i direttori delle agenzie di intelligence”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.
Attacchi hacker a sistemi refrigerazione punti vendita affiliati Coop
Anche alcuni punti vendita affiliati in franchising con Coop in Sicilia, tra Catania e Palermo, sono stati colpiti da attacchi hacker ai software che regolano i sistemi di refrigerazione dei banchi alimentari. La Polizia postale sta indagando per risalire alla provenienza delle intrusioni informatiche e verificare eventuali collegamenti con episodi analoghi in corso in altri Paesi europei. Secondo quanto si apprende, gli attacchi hanno interessato solo i punti vendita in franchising in Sicilia. “Nessun problema tecnico alla refrigerazione nei punti vendita italiani gestiti direttamente da Coop“. Così Coop a LaPresse, spiegando che l’attacco hacker segnalato ha riguardato solo un gestore a marchio Coop in franchising in Sicilia. Il Copasir chiederà informazioni al governo sulla questione.