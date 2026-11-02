Attacco hacker ai frigoriferi, colpiti supermercati in Sicilia e tutta Europa. Domani riunione a P. Chigi con Mantovano

Un presunto attacco informatico ha colpito gli impianti di refrigerazione di alcuni supermercati in Belgio e Svezia nella notte tra domenica e lunedì. In Belgio, la catena di supermercati Delhaize ha confermato che l’incidente ha coinvolto circa quaranta punti vendita, interessando i sistemi di refrigerazione di frigoriferi e congelatori. Secondo quanto riportato da Rtl Info, diversi gestori dei negozi hanno ricevuto intorno alle 4 del mattino un messaggio da parte di Delhaize, che li avvisava di un aumento anomalo delle temperature degli impianti di refrigerazione. Diversi punti vendita hanno riscontrato lo stesso problema: le temperature di frigoriferi e, soprattutto, congelatori sono aumentate bruscamente, raggiungendo in alcuni casi circa 15 gradi. Anomalie sono state riscontrate anche in alcuni negozi in Svezia. “Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di punti vendita è stato interessato, durante la notte, da un incidente che ha coinvolto i sistemi di refrigerazione e congelamento”, ha dichiarato il gruppo Ica. L’episodio ricorda il vasto attacco informatico che, a metà ottobre, aveva preso di mira i sistemi di refrigerazione di alcuni supermercati in Francia. In quell’occasione erano stati coinvolti circa 150 punti vendita.

Attacchi anche in Estonia e Lussemburgo

Anche in un supermercato Selver in Estonia un attacco informatico ha preso di mira il sistema di refrigerazione, alzando la temperatura del banco frigo a 50 gradi. L’incidente è stato risolto in 10 minuti e non si sono registrati danni nel punto vendita. Secondo Err attacchi simili si sono registrati in altre zone del Paese, così come in Lussemburgo. Il metodo di attacco è simile a quello utilizzato in Francia e nei Paesi Bassi a ottobre, dove sono stati compromessi sistemi di refrigerazione digitali nei supermercati e ne sono state modificate le impostazioni di temperatura.

I sistemi di refrigerazione di 13 supermercati SuperValu in tutta l’Irlanda sono stati colpiti da un presunto attacco informatico. L’azienda ha dichiarato che i suoi sistemi di monitoraggio li hanno allertati del problema e che sono stati presi provvedimenti immediati. A titolo precauzionale, i prodotti refrigerati e surgelati nei negozi interessati sono stati ritirati dalla vendita, mentre tutti gli altri prodotti rimangono disponibili normalmente. L’azienda sta indagando sull’accaduto. Lo riporta l’emittente Rte.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)

Martedì riunione a Palazzo Chigi con Mantovano, Acn e intelligence

“Domani, alle ore 11.30, si terrà a Palazzo Chigi una riunione, coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per fare il punto sull’ondata di attacchi hacker che ha interessato in Europa i sistemi di refrigerazione commerciale. Parteciperanno il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e i direttori delle agenzie di intelligence”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Attacchi hacker a sistemi refrigerazione punti vendita affiliati Coop

Anche alcuni punti vendita affiliati in franchising con Coop in Sicilia, tra Catania e Palermo, sono stati colpiti da attacchi hacker ai software che regolano i sistemi di refrigerazione dei banchi alimentari. La Polizia postale sta indagando per risalire alla provenienza delle intrusioni informatiche e verificare eventuali collegamenti con episodi analoghi in corso in altri Paesi europei. Secondo quanto si apprende, gli attacchi hanno interessato solo i punti vendita in franchising in Sicilia. “Nessun problema tecnico alla refrigerazione nei punti vendita italiani gestiti direttamente da Coop“. Così Coop a LaPresse, spiegando che l’attacco hacker segnalato ha riguardato solo un gestore a marchio Coop in franchising in Sicilia. Il Copasir chiederà informazioni al governo sulla questione.