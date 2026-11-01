Roma, l’Usb lancia la manifestazione nazionale del 12 dicembre: “Meloni te ne devi andare”

“Bisogna decidere un momento, tutti insieme, in cui veniamo a Roma, a dire una cosa precisa: Meloni te ne devi andare“. Con queste parole Guido Lutrario, esponente del direttivo dell’Unione sindacale di base (Usb), lancia la manifestazione nazionale a Roma per il prossimo 12 dicembre. Lo fa dall’assemblea lanciata dal sindacato insieme alle altre realtà che, a seguito dello sciopero generale del 30 ottobre, si sono accampate con le tende prima in via dei Fori Imperiali e poi sotto al Colosseo, in protesta contro caro vita, caro carburante, caro affitti e le politiche di riarmo.

“I prossimi passi sono due. Da una parte articolare il Paese la campagna contro il caro vita, per l’aumento dei salari, contro il riarmo, con iniziative che possano assumere le caratteristiche di una sorta di carovana che attraversi il paese. L’altro la chiamata tutti a Roma, tutti a Roma per mandare a casa il governo Meloni. Noi stiamo proponendo la data del 12 dicembre. Speriamo che si concluda comunque con una scelta unitaria questa assemblea. Mi pare che le tante voci abbiano già cantato una canzone unica nello sciopero del 30. Speriamo che questa cosa prosegua”, dice a margine Lutrario.