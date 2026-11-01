Positano, 23enne alla guida sfonda una ringhiera e resta in bilico su un precipizio

Un giovane è uscito illeso da un incidente stradale avvenuto nella notte a Positano, in Costiera Amalfitana, dove l’auto che guidava ha sfondato una ringhiera ed è rimasta in bilico su un precipizio. L’incidente è avvenuto in località Scoglio. Per cause ancora da accertare, il 23enne alla guida dell’auto ha perso il controllo della vettura, che si è fermata con la parte anteriore oltre la barriera di protezione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e provveduto al recupero con l’ausilio di un’autogru.

La foto dell’incidente a Positano (da Vigili del Fuoco)