Arezzo, 62enne trovato morto a San Zeno: 29enne fermato per omicidio

L’uomo fermato è un colombiano che avrebbe avuto una lite con il 62enne

La Polizia di Stato ha fermato un 29enne, indiziato dell’omicidio dell’uomo di 62 anni trovato morto nella notte nella zona di San Zeno, alle porte di Arezzo, con una ferita alla testa. Intorno alle 23.30 di ieri era arrivata una segnalazione al numero di emergenza per una lite tra due persone all’interno di un’auto parcheggiata in strada. Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, hanno trovato il corpo senza vita del 62enne a terra accanto alla vettura. Le indagini della Squadra mobile, coordinate dal pubblico ministero Marco Dioni, hanno permesso di individuare nelle vicinanze un 29enne, di nazionalità colombiana, corrispondente alle descrizioni raccolte dagli investigatori. L’uomo è stato accompagnato in questura e, al termine degli accertamenti, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio. Le indagini sono state condotte anche attraverso l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e l’ascolto dei testimoni, con il supporto della polizia scientifica.