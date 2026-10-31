Halloween 2026, Agrigento: la Gdf sequestra maschere e costumi non a norma

I finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno eseguito una serie di interventi nel territorio della Provincia a in occasione della festività di “Halloween”, nei Comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Raffadali. Le fiamme gialle hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 4.400 articoli, per un valore di circa 10mila euro, tra cui maschere, costumi per bambini, accessori per il travestimento, giocattoli, palloncini, lanterne, candele e svariati oggetti a forma di zucca, di ragno o di teschio, destinati prevalentemente ai consumatori più piccoli. La merce è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza.

Molti dei prodotti erano inoltre carenti delle indicazioni minime in lingua italiana relative a: composizione dei materiali e presenza di sostanze potenzialmente tossiche, avvertenze sui rischi (es. infiammabilità o presenza di piccole parti ingeribili), identità del produttore o dell’importatore nell’Unione Europea. Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, sono state elevate sanzioni totali superiori a 15mila euro nei confronti dei titolari delle 5 attività commerciali segnalate alla locale Camera di Commercio.