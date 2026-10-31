Halloween 2026, a Palermo, controlli gdf in vista della festa: sequestrati circa 2 mln di articoli

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Palermo, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sulla commercializzazione di beni destinati alle imminenti festività di Halloween, all’esito di mirati interventi hanno sottoposto a sequestro circa due milioni di articoli tra addobbi, decorazioni, giocattoli e accessori: sono risultati posti in commercio in violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e di indicazione dell’origine e della provenienza delle merci.

In particolare, presso un esercizio commerciale a Carini (PA), i militari operanti hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre un milione di articoli decorativi, tra filamenti ornamentali, coccarde e addobbi per la casa, risultati del tutto sprovvisti di adeguata documentazione sull’origine e sulla provenienza.

La commercializzazione di prodotti privi delle prescritte indicazioni di sicurezza e conformità espone, come noto, i consumatori a rischi non adeguatamente valutabili, assumendo particolare rilevanza in considerazione dell’approssimarsi di festività come quella di “Halloween”, ossia di un periodo durante il quale aumenta sensibilmente la domanda di articoli decorativi, accessori e giocattoli, spesso destinati ai più piccoli.