Cortei del 30 ottobre, a Roma 369 identificati e 7 denunciati dalle forze di polizia

Sono 369 le persone identificate e sette quelle denunciate dalla polizia a Roma dopo le manifestazioni in forma di corteo non preavvisate svoltesi il 30 ottobre. Le contestazioni riguardano, tra l’altro, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento, porto di oggetti atti a offendere e blocco stradale. La posizione di tutti gli identificati è ora al vaglio della Questura, che valuta eventuali responsabilità penali e amministrative legate ai comportamenti tenuti durante le iniziative. Nel dettaglio, due persone sono state denunciate per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, due per travisamento in luogo pubblico e porto di oggetti atti a offendere, una per blocco stradale, una per porto di oggetti atti a offendere e un’altra per travisamento in luogo pubblico. Tra gli aspetti sotto esame c’è lo svolgimento dei cortei senza preavviso e quanto accaduto durante le manifestazioni.

La Questura sta valutando le contestazioni amministrative per l’interruzione della circolazione stradale e tranviaria provocata dal blocco in viale Aventino: una parte dei manifestanti identificati si è seduta sulla carreggiata con l’obiettivo di rallentare o impedire le operazioni di identificazione. Sono in corso interlocuzioni con Atac per ricostruire la durata dell’interruzione del servizio e della circolazione. La durata complessiva del blocco servirà a valutare la contestazione del reato di blocco stradale e l’applicazione delle relative ammende. La Questura ha inoltre avviato gli accertamenti per eventuali fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Roma. La Divisione Anticrimine ha aperto l’istruttoria dopo aver rilevato che numerosi identificati provengono da altre città e province italiane. La durata degli eventuali provvedimenti sarà definita sulla base delle singole posizioni e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.