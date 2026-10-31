Cortei, 60 perquisizioni per incitazione a violenze sui social

Sessanta perquisizioni in 23 città italiane sono state eseguite da Digos e Polizia postale nei confronti di persone sospettate di aver incitato alla violenza su chat e social per le manifestazioni di piazza. Le indagini riguardano messaggi online nei quali sarebbero stati lanciati appelli a compiere azioni violente durante i cortei. Ieri per lo sciopero generale proclamato dall’Usb contro il caro vita e il riarmo si sono tenuti manifestazioni di lavoratori e studenti in tutta Italia. I sindacati di base parlano di oltre un milione di presenze in oltre 60 città. Disordini si sono registrati a Roma e Torino.