Como, 55enne muore dopo accoltellamento: arrestato un 33enne

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Como è morto un 55enne accoltellato in un bar a Vighizzolo, frazione di Cantù. L’uomo, Aldo Marra, era stato colpito all’addome e alla spalla da un 33enne durante una lite nata per futili motivi e avvenuta all’esterno del locale. Soccorso quando era già in arresto cardiaco e portato all’ospedale di Cantù, è morto poco dopo l’arrivo nella struttura.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che sono intervenuti nel locale e hanno arrestato un italiano sospettato di essere il presunto aggressore.

Aggressore deriso per il suo accento calabrese

Sarebbe stato preso in giro per il suo accento calabrese e per questo avrebbe litigato e poi accoltellato la vittima. È quanto ha raccontato il 33enne arrestato. L’uomo avrebbe spiegato di essere uscito di casa già armato di un coltello per il timore di incontrare una persona, di cui non avrebbe rivelato nome e identità, con cui avrebbe avuto un debito di 200 euro. Secondo il racconto del 33enne, tutto sarebbe iniziato perché la vittima lo avrebbe deriso per la sua inflessione dialettale calabrese: spaventato dalla corporatura imponente, si sarebbe spaventato e avrebbe reagito accoltellandolo.

Molteni: “Crimine efferato, nessuna impunità”

“Crimine efferato, nessuna impunità”. ha commentato Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno, che sta seguendo con i carabinieri e la Prefettura di Como l’omicidio avvenuto a Cantù. “Sono in contatto con il Prefetto di Como e ho ringraziato l’Arma dei carabinieri che è tempestivamente intervenuta e ha prontamente fermato il presunto autore del reato. Un crimine così brutale e inumano non resterà impunito. Rivolgo alla famiglia della vittima e a tutta la comunità canturina, scossa da questo atroce delitto, il mio più profondo cordoglio e vicinanza”.