Alessandria, perseguita e picchia la ex: arrestato grazie al Signal for Help

Un uomo è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Alessandria con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti di una donna. L’intervento è scattato nella stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno interrotto una situazione di pericolo dopo la richiesta d’aiuto lanciata dalla vittima.

A segnalare quanto stava accadendo è stata la responsabile di un esercizio commerciale. La donna era riuscita a rivolgersi a lei con discrezione, facendo capire di avere bisogno di aiuto. Quando i poliziotti sono arrivati, l’hanno trovata in forte stato di agitazione e con segni di recenti aggressioni. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire, secondo l’ipotesi investigativa, una serie di minacce ripetute, condotte di controllo e violenze fisiche. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso della vicenda, la donna avrebbe anche tentato di segnalare la propria condizione attraverso il “Signal for Help”, il gesto utilizzato per chiedere soccorso senza parlare.