Addio a Nonna Silvi, muore a 85 anni la cuoca influencer

È morta la scorsa notte a 85 anni nella sua casa di Montespertoli (Firenze) Silvana Bini, conosciuta su Tik Tok come Nonna Silvi, cuoca influencer da 7 milioni di follower. I video di Nonna Silvi che preparava ricette erano diventati virali, grazie anche al contributo dei nipoti, che avevano aperto per lei degli account social. Silvana Bini usava un linguaggio semplice per spiegare piatti della tradizione toscana come la ribollita, il pane fatto in casa e i dolci. Conosciutissimo era diventato anche il Forno Martini, aperto dal figlio Marco esattamente 20 anni fa a Castelfiorentino (Firenze). Nonna Silvi era stata premiata da Forbes e nel 2023 come eccellenza italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Soltanto 3 settimane fa era stata al Parlamento europeo, invitata per parlare della cucina toscana.

Giani: “Addio a una toscana straordinaria”

Appresa la notizia della morte di Silvana Bini, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social ha scritto: “Addio a Nonna Silvi, una toscana straordinaria che ha conquistato il cuore di milioni di persone. Con il suo sorriso, la sua simpatia e le sue ricette della tradizione, Silvana Bini ha portato nelle case di tutti noi il calore e la genuinità della cucina toscana. Da Montespertoli è riuscita a farsi conoscere e amare in tutto il mondo, senza mai perdere la sua spontaneità e quel carattere schietto che la rendeva così speciale. Ci mancheranno le sue ricette, le sue battute e la sua allegria. Un abbraccio affettuoso alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Ciao Nonna Silvi”.