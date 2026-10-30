Sfratto “immediato”, il Tribunale di Ascoli Piceno diventa un caso: cosa è successo

Sfratto immediato per il tribunale di Ascoli Piceno, che rischia di dover lasciare il palazzo di piazza Orlini. La Corte d’appello di Ancona ha confermato lo sfratto e il rilascio dell’immobile, di proprietà del fondo Investire Sgr, disponendo l’immediata esecutività della decisione. Una svolta che mette in discussione la permanenza degli uffici giudiziari nell’attuale sede. La sentenza ribalta i termini fissati in precedenza dal giudice del tribunale di Ascoli Paola Mariani, che aveva indicato il 29 dicembre 2026 come termine ultimo per liberare il palazzo. Ma per i giudici anconetani non sussistono più motivazioni valide per giustificare la permanenza del Demanio e degli uffici giudiziari.

Il Pd: “Rischio sfratto noto da anni, ora serve soluzione”

La decisione ha innescato l’inevitabile polemica politica. “La sentenza della Corte d’Appello sul Tribunale di Ascoli Piceno ci mette davanti ad un rischio che era conosciuto da anni e sul quale avevamo chiesto, più volte, una soluzione definitiva, ma le istituzioni preposte erano probabilmente impegnate nella creazione di video e reel”, ha detto Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd. “E’ un problema noto: già nel 2024 e poi ancora nel 2025 il Partito Democratico aveva chiesto chiarezza sulla trattativa con la proprietà, sui rapporti con il Demanio e sulle eventuali alternative nel caso in cui l’appello avesse avuto questo esito. Nel frattempo, abbiamo avuto molte rassicurazioni e persino l’annuncio di un accordo per l’acquisto dell’immobile da parte dello Stato. Insomma quella filiera di cui si sono vantati ora rischia concretamente di far saltare anche il tribunale di Ascoli. Scopriamo infatti che quella soluzione non è stata ancora perfezionata e che il Tribunale rischia concretamente di dover lasciare piazza Orlini”.

E ancora: “C’è anche un paradosso che merita di essere ricordato: lo stesso fondo Investire Sgr, proprietario dell’immobile ascolano, è quello coinvolto nella vicenda romana di Spin Time, anch’essa figlia delle vecchie operazioni di dismissione del patrimonio pubblico. È un richiamo utile a capire quanto possano pesare, anche a distanza di decenni, determinate scelte sul patrimonio dello Stato”.

“Il Tribunale e la Procura rappresentano un presidio fondamentale di giustizia per tutto il Piceno, con magistrati, personale, avvocati, professionisti e migliaia di cittadini che hanno bisogno della continuità di quei servizi – prosegue il dem -. Pensare di affrontare un eventuale trasferimento in poche settimane, tra archivi, sistemi informatici, sicurezza e organizzazione degli uffici, sarebbe estremamente complesso. Per questo, governo, Ministero, Demanio e Comune devono chiarire immediatamente a che punto sia la trattativa, perché non sia stata conclusa dopo gli annunci dello scorso anno e quale sia il piano operativo nel caso in cui il rilascio diventi inevitabile”.