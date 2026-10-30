Sciopero generale, cortei in tutta Italia: il Viminale rafforza la sicurezza – La diretta

Cortei e manifestazioni in programma oggi in diverse città italiane in concomitanza con lo sciopero generale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi assicura che gli allarmi non sono diversi da quelli già affrontati in passato. Il Viminale ha predisposto un articolato dispositivo di sicurezza per garantire il diritto a manifestare pacificamente e prevenire disordini e violenze.