Sciopero generale, cortei in tutta Italia: il Viminale rafforza la sicurezza – La diretta

Cortei e manifestazioni in programma oggi in diverse città italiane in concomitanza con lo sciopero generale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi assicura che gli allarmi non sono diversi da quelli già affrontati in passato. Il Viminale ha predisposto un articolato dispositivo di sicurezza per garantire il diritto a manifestare pacificamente e prevenire disordini e violenze.
Punti chiave
- Manifestanti e studenti in strada a Bologna
- A Milano manifestanti verso la Tangenziale Est
- A Torino gli studenti procedono su Corso Vittorio Emanuele
- A Torino è partito il corteo principale da piazza Palazzo di Città
- In migliaia sfilano a Firenze contro guerra e carovita
- In Toscana manifestazioni in tutti i capoluoghi di provincia
- A Milano partita manifestazione degli studenti
- Partita manifestazione Usb a Roma
- A Napoli bruciate le immagini di Meloni e Bernini
- A Torino due spezzoni, tra 5mila e 7mila i partecipanti
Sono in migliaia i manifestanti per le strade di Bologna per la manifestazione contro il carovita indetto dai sindacati di base Usb a cui hanno aderito anche gli studenti. Ad aprire il corteo lo striscione dell’Usb ‘Stop carovita, no alla guerra no al riarmo’. Diversi gli slogan che si sentono dal corteo, in particolare quello degli studenti del collettivo Cambiare Rotta che stanno manifestando al grido “Noi la guerra non la paghiamo”.
Il corteo degli studenti si è unito in piazzale Loreto a quello dell’Usb, partito da piazza Duca d’Aosta, e ora i manifestanti sono oltre 10mila. L’intenzione è raggiungere la tangenziale est per occuparla. In testa c’è lo striscione del sindacato di base: ‘Stop carovita, no alla guerra, no al riarmo. Abbassate i prezzi e le armi, alzate i salari’. Alla manifestazione partecipano molte realtà, tra cui gruppi palestinesi, Alleanza Verdi e Sinistra, Potere al Popolo e i Comunisti italiani. “Oggi è importante perché oggi c’è uno sciopero internazionale, con più di 100 porti coinvolti, e come Usb abbiamo deciso, insieme a questo sciopero internazionale, di indire anche lo sciopero generale in tutta Italia per dire no al riarmo e no all’economia di guerra.Oggi scenderanno in piazza lavoratori e studenti perché non arrivano a fine mese, perché le scuole cadono a pezzi. Bisogna dire a questo governo basta violenza ai danni dei cittadini”, ha detto Luca Pistoia, dell’esecutivo nazionale di Usb Lavoro privato, a margine del corteo. “Scendiamo in piazza, con 40 città, con la richiesta di intervenire per i bisogni dei lavoratori e dei cittadini, non investendo sulle armi e sulle guerre”, ha aggiunto a proposito della manovra. Sul corteo milanese Pistoia ha spiegato: “Per noi deve essere pacifico ma vogliamo bloccare la città, quindi ci saranno iniziative importanti”, ha concluso.
A Torino il corteo degli studenti ha superato Porta Susa e ora è su Corso Vittorio Emanuele. Il corteo procede pacificamente e alla testa c’è un gruppo degli stessi manifestanti che fa servizio d’ordine.
Il corteo principale in programma oggi a Torino nell’ambito delle manifestazioni legate allo sciopero generale è partito da piazza Palazzo di Città, sta seguendo il percorso previsto, ora il grosso è su via Milano. L’altro corteo, quello degli studenti che si è separato negli scorsi minuti, continua invece in via Cernaia ed è quasi arrivato a Porta Susa.
È da poco partito a Firenze il corteo di quanti oggi manifestano in occasione dello sciopero generale indetto dall’Usb contro la guerra e il carovita. Oltre duemila persone, dietro lo striscione “Contro guerra e carovita blocchiamo tutto”, sono partite da piazza Bambine e Bambini di Beslan, davanti alla Fortezza da Basso, e hanno iniziato a sfilare lungo i viali che portano verso piazza della Libertà per, proseguendo fino a piazza Vittorio Veneto. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine. CRO NG01 fbg/gir 301052 OTT 26
In Toscana manifestazioni in tutti i capoluoghi di provincia e nei principali comuni questa mattina in occasione dello sciopero generale indetto dall’Usb contro la guerra e il carovita. A Firenze il corteo, a cui partecipano moltissimi studenti, partirà dalla Fortezza da basso. Fin dalle 6 di questa mattina a Livorno i manifestanti sono in presidio a Ponte Genova, nella zona porto. Anche a Carrara presidi davanti al porto. Studenti e lavoratori hanno già iniziato a sfilare in migliaia a Pisa, Pistoia, Grosseto, Viareggio. Al momento la situazione è ovunque tranquilla.
È partito da piazzale Leonardo da Vinci, sulle note di “Fischia il vento” diffuse dalle casse, il corteo degli studenti milanesi nel giorno dello sciopero generale indetto dall’Usb. Dietro lo striscione “Riprendiamoci il futuro” stanno sfilando almeno 5mila ragazzi delle scuole superiori e delle università, insieme a molti lavoratori. Il percorso prevede via Bonardi, viale Romagna, piazzale Piola e via Ampère, fino a piazza Duca d’Aosta, dove gli studenti si uniranno alla manifestazione del sindacato di base. “Siamo in piazza oggi come generazione per parlare alle istituzioni in quanto studenti e giovani che in questo momento si trovano in una situazione di precarietà, in cui non riescono a vedere un futuro e cercano risposte, aiuti e reale attenzione a quella che è la nostra situazione, a partire dal caro affitti e dal caro vita che colpisce tutti. Per questo desideriamo una convergenza con i lavoratori, per lottare insieme per quello che è un disagio comune”. Lo ha detto a LaPresse Bianca Albertini, studentessa universitaria. “La risposta delle istituzioni non può essere ogni volta un nuovo decreto sicurezza. Il loro tentativo sembra quello di rispondere alle proteste con la repressione, ma continueremo a scendere in piazza”, ha aggiunto. Tra i manifestanti anche gli attivisti del centro sociale Lambretta. “Non è cambiato nulla, come potete vedere la città, nonostante continui a essere militarizzata, continua a essere partecipe di giovani e giovanissimi di questo Paese. Non c’è paura, ci sono tantissimi studenti, lavoratori e lavoratrici in sciopero e continueremo a farlo quantomeno finché non verranno ascoltate le nostre richieste”, ha spiegato a LaPresse Raja, attivista del Lambretta. Poi il passaggio sul carovita: “Ci sono studenti e studentesse che a scuola letteralmente mangiano tutti i giorni riso e cipolla, e questa cosa non esiste”. Per questo, secondo l’attivista, la mobilitazione deve andare avanti anche per chi manifesta.
Il sindacato di base Usb scende in piazza in oltre 50 piazze in Italia contro il caro vita e contro le spese per il riarmo in occasione dello sciopero generale di oggi. “30 anni di guerra ai salari. Soldi per sanità, scuola, case e pensioni” recita lo striscione sul carro in testa al corteo di Roma partito da Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Assieme a Usb in piazza Potere al Popolo, Arci, l’associazione Asia per il diritto all’abitare, le sigle studentesche Osa e Cambiare Rotta. In testa al corteo anche alcuni trattori in rappresentanza dei lavoratori agricoli.L’arrivo del corteo è previsto in via dei Fori Imperiali dopo aver percorso viale Enrico de Nicola, via Solferino, piazza dell’Indipendenza, via di San Martino della Battaglia, viale del Castro Pretorio, viale del Policlinico, piazzale di Porta Pia, viale XX Settembre, via Goito, piazza dell’Indipendenza, via Solferino, viale Enrico de Nicola, piazza dei Cinquecento e via Cavour.L’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata su eventuali frange violente dopo gli scontri di sabato scorso a Roma. Occhi puntati sul Ministero dei Trasporti e su quello dell’Economia che si trovano sul percorso della manifestazione e sul Colosseo, dopo l’ingresso non autorizzato di alcuni manifestanti lo scorso fine settimana.
Gli studenti del Cau (collettivo autorganizzato universitario), durante il corteo regionale indetto dall’unione sindacale di base contro carovita, guerra e caro benzina hanno dato fuoco ad un’immagine rappresentante la premier Giorgia Meloni e la ministra dell’Università Annamaria Bernini, mentre stringono le mani del famoso omino simbolo del gioco di società Monopoly. Gli studenti hanno spiegato le ragioni del loro gesto: “I prezzi dei beni di prima necessità sono triplicati, la benzina è diventata un bene di lusso, i trasporti funzionano sempre peggio, lo stipendio – quando c’è – non basta più, e invece di ricevere risposte concrete dall’attuale governo vediamo solo tappeti rossi alla speculazione edilizia”. La critica principale mossa dai giovani del Cau è proprio rivolta all’attuale piano di edilizia studentesca voluto dal governo Meloni nel Pnrr: “Siamo stufi di continuare ad assistere a politiche di privatizzazione e di definanziamento del settore universitario, paghiamo affitti che raggiungono i 700€ per una camera singola nelle grandi città universitarie e l’unica risposta di questo governo è investire miliardi del Pnrr per la costruzione di studentati di lusso privati in cui solo il 30% dei posti è a prezzi calmierati e che coprono meno del 5% del numero di fuorisede in Italia”. Infine, concludono: “Noi vogliamo una vita degna, una vita bella, chiediamo che il totale degli investimenti Pnrr siano destinati alla sola costruzione di studentati pubblici al 100%, un calmiere sui prezzi degli affitti delle nostre città e extra tassazione dei multiproprietari che nelle nostre città posseggono decine di case e le tengono sfitte”.
Il corteo di Torino si è ora diviso, lo spezzone degli studenti universitari ha deviato il percorso rimanendo su via Pietro Micca per arrivare in via Cernaia, in direzione Porta Susa, mentre un’altra parte del corteo si è andata a ricongiungere in piazza Palazzo di Città al percorso originario. In corteo ci sono tra le 5mila e le 7mila persone.
Sono più di mille i partecipanti che hanno aderito a Trento alla mobilitazione generale. Studenti, appartenenti al sindacato Usb, attivisti dell’Assemblea anti-razzista e di Amnesty ma anche dello Sportello casa per tutti e pensionati stanno sfilando in modo pacifico per le vie della città per raggiungere la sede del commissariato del governo. Tante le bandiere rosse e arcobaleno, ancora di più gli striscioni: ‘Meglio figli unici che Fratelli d’Italia’, ‘Il futuro siamo noi’, ‘Stanchi di scuole senza termosifoni’ hanno scritto gli studenti mentre il sindacato di base reclama ‘Più diritti e salari per i lavoratori’. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine che aprono e chiudono il corteo.
Brevi momenti di tensione ma senza conseguenze a Torino tra manifestanti e polizia. È accaduto poco fa in via Po angolo via Rossini, dove una squadra della polizia è rimasta bloccata tra due Cortei, quello degli studenti universitari che arrivavano dal Campus Einaudi occupato e quello partito da Palazzo Nuovo che stava percorrendo via Roma. Qualche attimo di tensione, qualche spintonamento, poi i poliziotti sono stati fatti spostare in una via laterale e il corteo è ripartito unito.
Sono centinaia gli studenti riuniti davanti alla stazione Ostiense, a Piramide, da dove stanno partendo per riunirsi al corteo principale in occasione dello sciopero generale a Roma. I giovani intonano cori e portano cartelli e striscioni.
Studenti romani in corteo dall’università La Sapienza in occasione dello sciopero generale contro caro vita e riarmo. Circa cinquecento studenti sono partiti in corteo da Piazzale Aldo Moro, davanti alla sede dell’ateneo romano la cui facoltà di Lettere è stata occupata due giorni fa. “Less war, more research” recita lo striscione in testa. Le principali sigle in piazza Osa, Cambiare Rotta e Usb. L’arrivo è previsto in Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, dove il corteo degli studenti confluirà nella manifestazione generale indetta da Usb.Il corteo sfilerà lungo viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio, via San Martino della Battaglia, piazza dell’Indipendenza, via Solferino e viale Enrico De Nicola.
Si sta muovendo il corteo degli studenti a Torino, che parte in questi minuti da Palazzo Nuovo. Questo corteo, con gli striscioni di Osa, Cambiare Rotta e dell’Usb, si dirige a piazza Palazzo di Città, dove si congiungerà al corteo ufficiale dei sindacati. Il corteo unito si dirigerà poi verso Torino Nord passando da piazza della Repubblica per arrivare in piazza Derna.
Già di prima mattina sono decine i giovani, molti minorenni, radunati a piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini a Roma, in vista della manifestazione in programma oggi in concomitanza con lo sciopero generale. I giovani intonano cori e portano uno striscione con scritto ‘Studenti e lavoratori uniti nella lotta contro guerra e riarmo’. Al momento la circolazione dei treni a Termini è regolare. Intanto davanti ad alcune scuole di Roma si stanno incontrando gli studenti, in alcuni casi anche con insegnanti e genitori, per poi partire e unirsi al corteo. Tra i partecipanti al corteo che si sta radunando davanti alla stazione Termini, sono comparsi anche diversi cartelli del Partito Capibara, il movimento politico fondato da Davide Dibitonto.