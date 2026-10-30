Sciopero 30 ottobre, liberata la Tangenziale Est a Milano dopo due ore e mezza

Dopo circa due ore e mezza di occupazione la Tangenziale Est di Milano è stata liberata. Gli ultimi manifestanti sono stati accompagnati fuori dalla carreggiata dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa, senza incidenti. Alcune centinaia di persone erano rimaste sulla strada nei pressi dello svincolo di Lambrate, dopo che buona parte del corteo per lo sciopero generale l’aveva già lasciata. I manifestanti erano entrati in Tangenziale intorno alle 13 dalle rampe in fondo a via Palmanova.