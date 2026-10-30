Sciopero 30 ottobre, a Roma il corteo degli studenti della Sapienza

Studenti romani in corteo dall’università La Sapienza in occasione dello sciopero generale 30 ottobre contro caro vita e riarmo. Circa cinquecento studenti sono partiti in corteo da Piazzale Aldo Moro, davanti alla sede dell’ateneo romano la cui facoltà di Lettere è stata occupata due giorni fa. “Less war, more research” recita lo striscione in testa. Le principali sigle in piazza Osa, Cambiare Rotta e Usb. L’arrivo è previsto in Piazza dei Cinquecento dove il corteo degli studenti confluirà nella manifestazione generale indetta da Usb. La manifestazione ha attraversato Vialle delle Scienze, Viale dell’Università, Viale Castro Pretorio, Via San Martino della Battaglia, Piazza dell’Indipendenza, Via Solferino e Viale Enrico De Nicola.