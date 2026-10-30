Sciopero 30 ottobre, a Napoli manifestanti bloccano il porto: bruciato carro armato di cartone

Tensioni a Napoli per la manifestazione sul carovita. Il corteo ha prima raggiunto l’ingresso dall’autostrada di via Marina, lì hanno bloccato il traffico e dato fuoco ad un carro armato di cartone, lanciando sopra soldi finti, come simbolo delle risorse “bruciate” per la difesa. Dopo una trattativa con le forze dell’ordine i manifestanti hanno proseguito all’interno del porto, bloccando il varco Sant’Erasmo, uno dei principali punti d’accesso per il porto commerciale di Napoli. Fino ad ora non si sono registrati scontri.