Sciopero 30 ottobre, a Milano scritte contro Meloni e Salvini in tangenziale

Scritte contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini sono comparse lungo la tangenziale est di Milano, all’altezza dello svincolo per l’uscita di Lambrate. Ai lati della carreggiata qualcuno ha tracciato con la vernice spray le frasi “Salvini appeso” e “Meloni appesa”. Le scritte sono comparse durante la mobilitazione per lo sciopero generale. Il corteo aveva occupato la tangenziale intorno alle 13, entrando dalle rampe in fondo a via Palmanova. Buona parte dei manifestanti l’ha lasciata dalla rampa di Lambrate, ma alcuni stanno ancora occupando la carreggiata nei pressi dello svincolo.