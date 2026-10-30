Sciopero 30 ottobre 2026, migliaia al corteo Usb di Roma: “Trent’anni di guerra ai salari”

Il sindacato di base Usb scende in piazza in oltre 50 piazze in Italia contro il caro vita e contro le spese per il riarmo in occasione dello sciopero generale di oggi. “30 anni di guerra ai salari. Soldi per sanità, scuola, case e pensioni” recita lo striscione sul carro in testa al corteo di Roma partito da Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Circa 10mila le persone scese in piazza tra lavoratori e studenti di licei e università. Assieme a Usb in piazza Potere al Popolo, Arci, l’associazione Asia per il diritto all’abitare, le sigle studentesche Osa e Cambiare Rotta. In testa al corteo anche alcuni trattori in rappresentanza dei lavoratori agricoli, dipendenti di Sda-Poste Italiane e alcuni tassisti legati al sindacato di base Usb. L’arrivo del corteo è previsto in Via dei Fori Imperiali dopo aver percorso Viale Enrico de Nicola, Viale del Castro Pretorio, Viale del Policlinico, Piazzale di Porta Pia, Viale XX Settembre, Via Solferino, Viale Enrico de Nicola, Piazza dei Cinquecento e Via Cavour. L’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata su eventuali frange violente dopo gli scontri di sabato scorso a Roma. Durante la manifestazione cori contro il governo Meloni, l’Ue e la Nato. Tante le bandiere palestinesi al corteo anche alcune bandiere italiane. Occhi puntati sul Ministero dei Trasporti e su quello dell’Economia che si trovano sul percorso e sul Colosseo dopo l’ingresso non autorizzato di alcuni manifestanti lo scorso fine settimana.